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В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО

Одесса, Пятница 29 декабря 2023 07:50
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В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО Фото: в Одессе гремят взрывы. Работает ПВО (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский агрессор обстреливает Одессу и Одесскую область. В городе слышны взрывы.

Об этом сообщает издание Думская.

"В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО".

В 7:46 издание сообщило о повторных взрывах в городе.

Масштабный обстрел Украины 29 декабря

В ночь на 29 декабря в Одессе во время воздушной тревоги российский ударный дрон типа Shahed попал в жилой дом. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован.

Кроме того, во Львове дрон прилетел по критической инфраструктуре, вспыхнул пожар.

Харьков обстреляли дважды за ночь. В городе зафиксированы как минимум четыре прилета. В данный момент город обстреливают в третий раз.

Ближе к утру агрессор накрыл Украину масштабным ракетным обстрелом. Взрывы слышны во многих областях и городах страны.

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