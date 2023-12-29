Харків удруге за ніч обстріляли ракетами, є прильоти

Росіяни вдруге за ніч обстріляли ракетами Харків. У місті пролунали чотири вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"Харків знову під обстрілом - вдруге за цей ранок. Є щонайменше чотири прильоти", - повідомив він.

Російський обстріл України 29 грудня

Сьогодні вночі, 29 грудня, у Харкові близько 5 ранку прогриміли як мінімум шість вибухів.

Також російські загарбники атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Крім того, у Львові дрон прилетів по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа.

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