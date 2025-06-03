UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В Одесі лунають вибухи на тлі атаки ударних БпЛА (відбій)

Фото: Одеса під масованою атакою російських дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Одесі лунають потужні вибухи, місто атакують російські ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

О 03:00 у місті було оголошено повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про наближення до міста групи "Шахедів" з акваторії Чорного моря.

Близько 03:25 у місті пролунали потужні вибухи через роботу сил ППО. Моніторингові канали повідомляли про наближення до міста 15 ударних БпЛА.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!", - написав Кіпер.

О 03:43 у місті пролунали повторні вибухи.

Оновлено 03:53

О 04:03 оголошено відбій повітряної тривоги в Одесі та Одеській області.

Видання "Суспільне" повідомляє про пожежу в місті після вибухів.

Дронові атаки Росії

Нагадаємо, попередня масована атака БпЛА по Одесі сталася ввечері 25 травня. У місті та області також лунали численні вибухи і працювали сили ППО.

В ніч на 26 травня російські "Шахеди" зруйнували житловий будинок і газопровід в Одеській області.

В ніч на 3 червня російський агресор запустив у напрямку України ударні дрони.

У Чернігові внаслідок ударів дронами-камікадзе є загиблі серед цивільного населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса