В Одесі лунають вибухи на тлі атаки ударних БпЛА (відбій)

Дронові атаки Росії

Нагадаємо, попередня масована атака БпЛА по Одесі сталася ввечері 25 травня. У місті та області також лунали численні вибухи і працювали сили ППО.

В ніч на 26 травня російські "Шахеди" зруйнували житловий будинок і газопровід в Одеській області.

В ніч на 3 червня російський агресор запустив у напрямку України ударні дрони.

У Чернігові внаслідок ударів дронами-камікадзе є загиблі серед цивільного населення.

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