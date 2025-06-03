Росіяни запустили ударні дрони по Україні: де загроза ударів
Російські терористи запустили ударні безпілотники в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 23:00. Вони рухалися через тимчасово окуповану Луганську область курсом на Харківську область.
Згодом з'явилася група БпЛА, що рухалася через Сумську в напрямку Полтавської області.
О 23:40 група дронів рухалася повз Шевченкове курсом на Балаклію Харківської області.
О 23:48 декілька груп "Шахедів" рухалися повз Гадяч Полтавської області.
О 00:04 було зафіксоване входження нових груп ударних БпЛА з півдня курсом на Миколаївську область.
О 00:20 дрони рухалися через південь Сумської в напрямку Чернігівської області.
О 01:11 ворожі безпілотники рухалися:
- у Чернігівській області в напрямку Новгород-Сіверського, Холмів та Бобровиці;
- у Харківській області курсом на Старий Салтів, Козачу Лопань;
- у Донецькій області декілька груп у напрямку Добропілля.
О 01:40 військові повідомили про рух декількох груп БпЛА курсом на Чернігів.
Станом на 01:37 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні атаки РФ
Після безпрецедентної операції "Павутина", що була проведена СБУ 1 червня, російський агресор зменшив масштаб обстрілів України, але не припинив їх повністю.
Ввечері понеділка, 2 червня, російські загарбники вдарили ударним безпілотником по автомобілю медиків у Херсоні. Внаслідок атаки загинули двоє працівників поліклініки, що перебували на борту транспортного засобу.
Вранці російські терористи обстріляли місто Суми. Внаслідок атаки були поранені двоє цивільних людей, пошкоджено житлові будинки.
В ніч на 2 червня російські терористи випустили по Україні 84 засоби повітряного нападу, зокрема ударні безпілотники, а також балістичні ракети і крилату ракету.
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