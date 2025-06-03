Росіяни вдарили "Шахедом" по Чернігову: є жертви

В ніч на 3 червня російські окупанти вдарили "Шахедом" по місту Чернігів. Внаслідок атаки є жертви серед людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Станом на цю хвилину на місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. Працюють усі аварійні служби.

"Внаслідок падіння шахедів у місті згорів приватний будинок. Пошкоджень зазнали пʼятиповерхівка та декілька приватних будинків. Отримали легкі поранення 2 людини, їм надається уся необхідна допомога", - написав Брижинський.

Брижинський уточнив, що падіння "Шахедів" зафіксовано на декількох вулицях міста. Зокрема, на місцях падінь загорілися приватні будинки. Наразі інформації щодо жертв уточнюється.

Близько години тому Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку Чернігова летять декілька груп безпілотників.

"Зафіксовано влучання шахеда в приватиному секторі. Є жертви серед людей. Інформація уточнюється", - написав він.

Атака дронів РФ по Україні

Нагадаємо, в ніч на 2 червня росіяни запустили по Україні 84 засоби повітряного нападу. Серед них: 80 дронів типу «Шахед» і БпЛА-імітатори, 3 балістичні ракети "Іскандер-M/KN-23" і 1 крилата ракета "Іскандер-К".

Станом на 8:30 ранку, сили ППО України знешкодили 52 засоби: 15 було збито вогневим ураженням і 37 - локально втрачено.

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