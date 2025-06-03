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В Одессе звучат взрывы на фоне атаки ударных БпЛА

Фото: Одесса под массированной атакой российских дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Одессе раздаются мощные взрывы, город атакуют российские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

В 03:00 в городе была объявлена воздушная тревога. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении к городу группы "Шахедов" из акватории Черного моря.

Около 03:25 в городе раздались мощные взрывы из-за работы сил ПВО. Мониторинговые каналы сообщали о приближении к городу 15 ударных БпЛА.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!", - написал Кипер.

В 03:43 в городе прогремели повторные взрывы.

Обновлено 03:53

Местное издание "Думская" сообщило, что все вражеские дроны над городом сбиты.

В 04:03 объявлен отбой воздушной тревоги в Одессе и Одесской области.

Издание "Суспільне" сообщает о пожаре в городе после взрывов.

Дроновые атаки России

Напомним, предыдущая массированная атака БпЛА по Одессе произошла вечером 25 мая. В городе и области также раздавались многочисленные взрывы и работали силы ПВО.

В ночь на 26 мая российские "Шахеды" разрушили жилой дом и газопровод в Одесской области.

В ночь на 3 июня российский агрессор запустил в направлении Украины ударные дроны.

В Чернигове в результате ударов дронами-камикадзе есть погибшие среди гражданского населения.

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Одесса