В Одессе звучат взрывы на фоне атаки ударных БпЛА

В Одессе раздаются мощные взрывы, город атакуют российские ударные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.
В 03:00 в городе была объявлена воздушная тревога. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении к городу группы "Шахедов" из акватории Черного моря.
Около 03:25 в городе раздались мощные взрывы из-за работы сил ПВО. Мониторинговые каналы сообщали о приближении к городу 15 ударных БпЛА.
"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!", - написал Кипер.
В 03:43 в городе прогремели повторные взрывы.
Местное издание "Думская" сообщило, что все вражеские дроны над городом сбиты.
В 04:03 объявлен отбой воздушной тревоги в Одессе и Одесской области.
Издание "Суспільне" сообщает о пожаре в городе после взрывов.
Напомним, предыдущая массированная атака БпЛА по Одессе произошла вечером 25 мая. В городе и области также раздавались многочисленные взрывы и работали силы ПВО.
В ночь на 26 мая российские "Шахеды" разрушили жилой дом и газопровод в Одесской области.
В ночь на 3 июня российский агрессор запустил в направлении Украины ударные дроны.
В Чернигове в результате ударов дронами-камикадзе есть погибшие среди гражданского населения.
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