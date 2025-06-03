В Одессе звучат взрывы на фоне атаки ударных БпЛА

В 03:00 в городе была объявлена воздушная тревога. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении к городу группы "Шахедов" из акватории Черного моря.

Около 03:25 в городе раздались мощные взрывы из-за работы сил ПВО. Мониторинговые каналы сообщали о приближении к городу 15 ударных БпЛА.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!", - написал Кипер.

В 03:43 в городе прогремели повторные взрывы.

Обновлено 03:53

Местное издание "Думская" сообщило, что все вражеские дроны над городом сбиты.

В 04:03 объявлен отбой воздушной тревоги в Одессе и Одесской области.

Издание "Суспільне" сообщает о пожаре в городе после взрывов.