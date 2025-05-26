Нічна атака на Одещину: дрони РФ пошкодили будинки, гаражі та газопровід (фото)

Російська армія у ніч на понеділок, 26 травня, дронами атакувала Одеську область. Зафіксовано руйнування житлового будинку та газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними ДСНС, внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях. Зокрема, в місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 метрів квадратних з подальшим загоранням.

Також пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід без послідуючого загорання. За іншою адресою сталось руйнування 2-х гаражів з подальшим загоранням. Під час ударів було знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Фото: наслідки атаки а Одеську область у ніч на 26 травня (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, вчора ввечері російські військові масовано атакували Одесу ударними дронами "Шахед". У місті та області лунали вибухи та працювали сили протиповітряної оборони.