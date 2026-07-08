В Одесі чоловік взяв в заручники людей в перукарні

Захоплення заручників цивільними особами - не поодинокий випадок.

Так, у Львові чоловік узяв у заручники малолітню дівчинку, погрожуючи оточенню. Тоді на переговори з ним також залучали поліцію та спецпризначенців.

Подібна ситуація сталася й під Одесою, де чоловік узяв у заручники власну дружину. Поліція тоді також вела тривалі перемовини, щоб звільнити жінку без постраждалих.