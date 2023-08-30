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Під Одесою чоловік взяв у заручники дружину з маленькою дочкою

Одеса, Середа 30 серпня 2023 14:47
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Під Одесою чоловік взяв у заручники дружину з маленькою дочкою Фото: чоловік взяв в заручники дружину з маленькою дочкою у Чорноморську Одеської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Чорноморську Одеської області чоловік взяв у заручники свою родину - тещу, дружину та маленьку доньку. Мати подружжя він уже відпустив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Так, сьогодні близько 12-ї години до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 та керівництво ГУНП в Одеській області.

Поліцейські встановили, що в оселі знаходиться 29-річний місцевий мешканець зі своєю дружиною та маленькою донькою.

"Чоловік випустив тещу, а жінку з дитиною тримає, погрожуючи завдати тілесні ушкодження", - додали в поліції.

Оновлено. Наразі правоохоронці затримали зловмисника та звільнили жінку з дитиною. Більш детальну інформацію поліцейські пообіцяли надати згодом.

Як повідомлялось, раніше мобілізований росіян у Брянській області РФ дізнався про загибель своєї рідні на війні проти України та взяв у заручники військових.

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