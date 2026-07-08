В Одессе мужчина взял в заложники людей в парикмахерской

В Хаджибейском районе Одессы неизвестный зашел в парикмахерскую и закрылся там вместе с несколькими посетителями. На место немедленно выехали правоохранители.

Что известно об инциденте

Уведомление о событии поступило на спецлинию 102 утром. Мужчина зашел в помещение парикмахерской и отказался открывать дверь.

При этом находившимся внутри он никаких угроз не высказывал, сообщила Гирдвилис.

На место выехали сразу несколько подразделений:

экипажи патрульной полиции;

следственно-оперативная группа территориального подразделения;

сотрудники спецназа.

С закрывшимся в помещении мужчиной начались переговоры. Параллельно правоохранители устанавливали все обстоятельства произошедшего.

В конце концов дверь парикмахерской удалось открыть. Мужчина не причинил вреда ни одному из присутствующих, и сейчас с ним общается полицейский.

Для него также была вызвана дополнительная медицинская помощь.