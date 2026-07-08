В Одессе мужчина взял в заложники людей в парикмахерской

В Одессе мужчина в помещении парикмахерской взял в заложники людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Национальной полиции Украины Юлию Гирдвилис.
В Хаджибейском районе Одессы неизвестный зашел в парикмахерскую и закрылся там вместе с несколькими посетителями. На место немедленно выехали правоохранители.
Уведомление о событии поступило на спецлинию 102 утром. Мужчина зашел в помещение парикмахерской и отказался открывать дверь.
При этом находившимся внутри он никаких угроз не высказывал, сообщила Гирдвилис.
На место выехали сразу несколько подразделений:
С закрывшимся в помещении мужчиной начались переговоры. Параллельно правоохранители устанавливали все обстоятельства произошедшего.
В конце концов дверь парикмахерской удалось открыть. Мужчина не причинил вреда ни одному из присутствующих, и сейчас с ним общается полицейский.
Для него также была вызвана дополнительная медицинская помощь.
Захват заложников гражданскими лицами - не единичный случай.
Так, во Львове мужчина взял в заложники малолетнюю девочку, угрожая окружению. Тогда на переговоры с ним также привлекали полицию и спецназовцев.
Подобная ситуация произошла и под Одессой, где муж взял в заложники свою жену. Полиция тогда также вела длительные переговоры, чтобы освободить женщину без пострадавших.