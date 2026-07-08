В Одесі чоловік взяв в заручники людей в перукарні

В Одесі чоловік у приміщенні перукарні взяв у заручники людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Національної поліції України Юлію Гірдвіліс.

Для нього також викликали додаткову медичну допомогу.

Зрештою двері перукарні вдалося відчинити . Чоловік не завдав шкоди жодному з присутніх, і зараз з ним спілкується поліцейський.

З чоловіком, який зачинився в приміщенні, розпочали перемовини . Паралельно правоохоронці встановлювали всі обставини того, що сталося.

При цьому людям, які перебували всередині, він жодних погроз не висловлював, повідомила Гірдвіліс.

Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 вранці. Чоловік зайшов до приміщення перукарні та відмовився відчиняти двері.

У Хаджибейському районі Одеси невідомий чоловік зайшов до перукарні та зачинився там разом із кількома відвідувачами. На місце негайно виїхали правоохоронці.

Захоплення заручників цивільними особами - не поодинокий випадок.

Так, у Львові чоловік узяв у заручники малолітню дівчинку, погрожуючи оточенню. Тоді на переговори з ним також залучали поліцію та спецпризначенців.

Подібна ситуація сталася й під Одесою, де чоловік узяв у заручники власну дружину. Поліція тоді також вела тривалі перемовини, щоб звільнити жінку без постраждалих.