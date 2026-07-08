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В Одессе мужчина взял в заложники людей в парикмахерской

11:07 08.07.2026 Ср
2 мин
Что выяснили полицейские?
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
В Одессе мужчина взял в заложники людей в парикмахерской Иллюстративное фото: в Одессе мужчина захватил людей в заложники (Getty Images)
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В Одессе мужчина в помещении парикмахерской взял в заложники людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Национальной полиции Украины Юлию Гирдвилис.

В Хаджибейском районе Одессы неизвестный зашел в парикмахерскую и закрылся там вместе с несколькими посетителями. На место немедленно выехали правоохранители.

Что известно об инциденте

Уведомление о событии поступило на спецлинию 102 утром. Мужчина зашел в помещение парикмахерской и отказался открывать дверь.

При этом находившимся внутри он никаких угроз не высказывал, сообщила Гирдвилис.

На место выехали сразу несколько подразделений:

  • экипажи патрульной полиции;
  • следственно-оперативная группа территориального подразделения;
  • сотрудники спецназа.

С закрывшимся в помещении мужчиной начались переговоры. Параллельно правоохранители устанавливали все обстоятельства произошедшего.

В конце концов дверь парикмахерской удалось открыть. Мужчина не причинил вреда ни одному из присутствующих, и сейчас с ним общается полицейский.

Для него также была вызвана дополнительная медицинская помощь.

Захват заложников гражданскими лицами - не единичный случай.

Так, во Львове мужчина взял в заложники малолетнюю девочку, угрожая окружению. Тогда на переговоры с ним также привлекали полицию и спецназовцев.

Подобная ситуация произошла и под Одессой, где муж взял в заложники свою жену. Полиция тогда также вела длительные переговоры, чтобы освободить женщину без пострадавших.

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