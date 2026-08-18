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В Одесі чоловік у формі влаштував конфлікт із дитиною: в ТЦК почали перевірку

22:55 18.08.2026 Вт
2 хв
У військкоматі закликали "утримуватися від передчасних висновків"
aimg Валерій Ульяненко
В Одесі чоловік у формі влаштував конфлікт із дитиною: в ТЦК почали перевірку Фото: Одеський ОТЦК розпочав перевірку через конфлікт чоловіка у формі і дитини (facebook. com OOTCKSP)
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В Одесі призначили службову перевірку через конфлікт між чоловіком у військовій формі та підлітком. Відео інциденту з'явилося в соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Одеського обласного ТЦК та СП.

Приводом для реакції військових став відеозапис, який поширюється в мережі. На кадрах зафіксовано сутичку за участю неповнолітнього хлопчика та чоловіка у військовій формі.

Після оприлюднення кадрів керівництво Одеського обласного ТЦК та СП розпочало службове розслідування. Наразі з'ясовуються усі обставини події, передумови виникнення конфлікту, а також встановлюють осіб, зафіксованих на відео.

У військкоматі наголосили, що мають принципову позицію щодо будь-яких порушень з боку військовослужбовців.

"Будь-які прояви насильства, перевищення повноважень чи неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими. У разі підтвердження вини та причетності військовослужбовців до правопорушення, винних осіб буде притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - заявили у відомстві.

Також у ТЦК закликали громадськість та медіа "утримуватися від передчасних висновків" і не поширювати неперевірену інформацію до офіційного завершення перевірки.

Нагадаємо, слідство розкрило нові подробиці катувань в одному з ТЦК Одеси. Одного чоловіка збили службовою машиною, іншого душили і змушували назвати пароль від телефону.

Зазначимо, на початку серпня стало відомо, що кількість підозрюваних у справі про катування в одному з ТЦК Одеси зросла до тринадцяти.

Слідство встановило причетність ще чотирьох працівників військкомату до незаконного утримання та побиття громадян, окрім дев'яти раніше викритих учасників групи.

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