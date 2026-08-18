Душили, били та збивали автомобілем людей: у справі катування в ТЦК Одеси з'явились нові деталі

Одного чоловіка збили службовим авто, іншого душили й змушували назвати пароль від телефону - слідство розкрило нові подробиці катувань в одному з ТЦК Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Як саме катували людей

Слідство встановило, що впродовж кількох місяців підозрювані незаконно затримували людей. Вони застосовували сльозогінний газ, били затриманих та силоміць доставляли їх до ТЦК.

В одному з епізодів чоловіка збили службовим автомобілем, щоб затримати. Іншого потерпілого душили, били, надягли на нього кайданки та під погрозами вимагали пароль від телефону.

Слідчі встановили щонайменше вісім постраждалих від дій підозрюваних.

Хто опинився під підозрою

Усіх десятьох підозрюваних затримано. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Окрема деталь стосується самих підозрюваних:

семеро з десяти були мобілізовані навесні 2025 року;

одразу після мобілізації їх направили служити до одеського ТЦК.

За версією слідства, свої повноваження ці люди використали для незаконного насильства над цивільними.

"Мобілізація - обов'язок. Катування - злочин", - написав генпрокурор.

За його словами, мобілізація необхідна для оборони держави, а ухилення від неї, корупція та незаконні схеми отримання відстрочок мають отримувати належну правову оцінку. Водночас потреба в мобілізації не дає нікому права порушувати закон.

"Ми не ділимо людей за формою, посадою чи статусом: ті, хто ухиляється від виконання свого обов'язку перед державою, мають відповідати за законом. І ті, хто від імені держави застосовує незаконне насильство, так само", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що кількість підозрюваних у справі про катування в одеському ТЦК зросла до тринадцяти.

Тоді слідство встановило причетність ще чотирьох працівників центру комплектування до незаконного утримання та побиття цивільних, окрім дев'яти раніше викритих учасників групи.