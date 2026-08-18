В Одессе мужчина в форме устроил конфликт с ребенком: в ТЦК начали проверку

В Одессе назначили служебную проверку из-за конфликта между мужчиной в военной форме и подростком. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Одесского областного ТЦК и СП.

Поводом для реакции военных стала видеозапись, которая распространяется в сети. На кадрах зафиксирована стычка с участием несовершеннолетнего мальчика и мужчины в военной форме.

После обнародования кадров руководство Одесского областного ТЦК и СП приступило к служебному расследованию. Выясняются все обстоятельства происшествия, предпосылки возникновения конфликта, а также устанавливают лиц, зафиксированных на видео.

В военкомате подчеркнули, что имеют принципиальную позицию в отношении каких-либо нарушений со стороны военнослужащих.

"Любые проявления насилия, превышения полномочий или ненадлежащего поведения в отношении граждан недопустимы. В случае подтверждения вины и причастности военнослужащих к правонарушению, виновные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины", - заявили в ведомстве.

Также в ТЦК призвали общественность и медиа "воздерживаться от досрочных выводов" и не распространять непроверенную информацию до официального завершения проверки.

Напомним, следствие раскрыло новые подробности пыток в одном из ТЦК Одессы. Одного мужчину сбили по служебной машине, другого душили и заставляли назвать пароль от телефона.