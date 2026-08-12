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У справі про катування в одеському ТЦК кількість підозрюваних зросла до 13

14:41 12.08.2026 Ср
2 хв
Слідство встановило нові деталі у справі
aimg Олена Чупровська
У справі про катування в одеському ТЦК кількість підозрюваних зросла до 13 Фото: ДБР у справі про катування в одеському ТЦК оголосило нові підозри (Getty Images)
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У справі про катування та незаконне утримання людей у ТЦК на Одещині з'явилися нові підозрювані. ДБР встановило причетність ще чотирьох працівників центру комплектування до злочинів проти цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Таким чином, загальна кількість підозрюваних у цьому провадженні зросла до 13 осіб.

Що встановило слідство

У червні 2026 року ДБР викрило групу з дев'яти осіб - шістьох працівників того самого районного ТЦК та трьох представників місцевої громадської організації.

За даними слідства, ця група організувала незаконне доставлення та утримання чоловіків у приміщеннях центру комплектування. Представники громадської організації допомагали розшукувати людей і збирали про них інформацію.

Слідчі задокументували численні факти жорстокого поводження. Потерпілих незаконно утримували, били, залякували та психологічно тиснули на них.

Дев'ять раніше викритих учасників групи перебувають під вартою без права внесення застави. Їх підозрюють у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою.

За даними слідства, вони вимагали в затриманого чоловіка 50 тисяч доларів, а під час утримання в автомобілі ТЦК з нього забрали 30 тисяч доларів.

Тим часом у серпні 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Одеська область очолила рейтинг звернень щодо можливих незаконних дій працівників ТЦК.

З початку року до Офісу уповноваженого надійшло 453 скарги від мешканців регіону, серед резонансних випадків - примусові затримання та застосування сили до цивільних.

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