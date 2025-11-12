UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

В Одесі через удар РФ пошкоджено санаторій і житловий комплекс

Ілюстративне фото: росіяни атакували Одесу (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 12 листопада, атакували Одесу. Унаслідок обстрілів пошкоджено санаторій і житловий комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.

"Сьогодні внаслідок чергового ворожого обстрілу пошкоджено дві будівлі в Одесі. На фасаді санаторію та балконі житлового комплексу зафіксовано руйнування, загоряння не виникало", - написав Кіпер.

Він уточнив, що інформації про загиблих і постраждалих немає.

Атаки на Одесу

Нагадаємо, російські окупанти били по Одесі вчора, 11 листопада.

Близько 18:30 Повітряні сили попередили, що в акваторії Чорного моря було зафіксовано ворожі безпілотники, які прямували в бік Одеси.

Пізніше ударні безпілотники долетіли до міста, місцеві жителі почули вибухи, здійнявся дим.

За інформацією моніторингових каналів, Одесу атакували кілька груп російських безпілотників.

Також 11 листопада дрони вдарили по Одеській області. Метою росіян стали енергетичні об'єкти та депо "Укрзалізниці".

Унаслідок атак частина об'єктів критичної інфраструктури були змушені працювати на генераторах. Одна людина дістала поранення.

Варто зауважити, що російські окупанти останнім часом атакують переважно об'єкти енергетичної інфраструктури України. Унаслідок значних пошкоджень у більшості областей діють графіки відключень світла.

Атаки на українську енергетику є регулярними - Росія б'є по них фактично щотижня.

Сьогодні, 12 листопада, в Україні продовжують діяти графіки обсягом від 2 до 4 черг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОдесаВійна в УкраїніАтака дронів