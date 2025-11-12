В Одесі через удар РФ пошкоджено санаторій і житловий комплекс

"Сьогодні внаслідок чергового ворожого обстрілу пошкоджено дві будівлі в Одесі. На фасаді санаторію та балконі житлового комплексу зафіксовано руйнування, загоряння не виникало", - написав Кіпер.

Він уточнив, що інформації про загиблих і постраждалих немає.