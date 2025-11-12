В Одессе из-за удара РФ повреждены санаторий и жилой комплекс

"Сегодня в результате очередного вражеского обстрела повреждены два здания в Одессе. На фасаде санатория и балконе жилого комплекса зафиксировано разрушение, возгорание не возникало", - написал Кипер.

Он уточнил, что информации о погибших и пострадавших нет.