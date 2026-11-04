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В Одесі через російський удар тимчасово зачинили ТЦ ''Сім’я''

11:30 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Анастасія Мацепа
Фото: ТЦ ''Сім’я'' в Одесі зазнав пошкоджень через ворожий удар (Facebook ТЦ ''Сім'я'')

Один із торговельних центрів Одеси тимчасово призупинив роботу після нічного удару. Наразі там працюють над відновленням, щоб якомога швидше знову відкрити заклад для відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ТЦ ''Сім’я'' у Facebook.

Торговий центр ''Сім’я'' в Одесі зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки в ніч на 4 листопада. Через це заклад тимчасово не працює.

Торговельний центр оновили влітку 2025 року. Нині в ньому працюють щонайменше 18 магазинів відомих брендів.

Адміністрація ТЦ повідомила, що докладає зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи. Про дату відкриття відвідувачам повідомлять додатково на офіційній сторінці торговельного центру.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада російські війська атакували Україну 310 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість цілей ворога.

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