В Одесі через російський удар тимчасово зачинили ТЦ ''Сім’я''

Торговий центр ''Сім’я'' в Одесі зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки в ніч на 4 листопада. Через це заклад тимчасово не працює.

Торговельний центр оновили влітку 2025 року. Нині в ньому працюють щонайменше 18 магазинів відомих брендів.

Адміністрація ТЦ повідомила, що докладає зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи. Про дату відкриття відвідувачам повідомлять додатково на офіційній сторінці торговельного центру.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада російські війська атакували Україну 310 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість цілей ворога.