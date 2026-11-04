В Одессе из-за российского удара временно закрыли ТЦ ''Семья''

Торговый центр ''Семья'' в Одессе получил повреждения вследствие российской атаки в ночь на 4 ноября. Поэтому заведение временно не работает.

Торговый центр был обновлен летом 2025 года. В настоящее время в нем работают не менее 18 магазинов известных брендов.

Администрация ТЦ сообщила, что прилагает усилия для скорейшего возобновления работы. О дате открытия посетителям сообщат дополнительно на официальной странице торгового центра.

Напомним, в ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину 310 ударными беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство целей врага.