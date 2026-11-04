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Летіли понад 300 дронів: скільки цілей знищила ППО під час нічної атаки РФ

08:26 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Летіли понад 300 дронів: скільки цілей знищила ППО під час нічної атаки РФ Фото: ППО успішно відбила новий напад РФ (Getty Images)
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У ніч на 4 листопада російські війська атакували Україну 310 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість цілей ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Чим атакувала Росія

Минулої ночі противник застосував 310 ударних БпЛА, зокрема:

  • дрони типу Shahed (81 із них - реактивні);
  • безпілотники "Гербера";
  • дрони-імітатори типу "Пародія".


Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Курська, Шаталового, Міллерового, Приморсько-Ахтарська (РФ), тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона знешкодила 272 ворожі безпілотники.

Також зафіксовано влучання ворожих безпілотників на 19 локаціях. Уламки збитих дронів впали ще у 15 місцях.

Понад 20 ударних безпілотників досі залишаються в повітряному просторі, бойова робота триває.

Раніше РБК-Україна розповідало, що минулої ночі Рівне, Тернопільщина і Дніпро опинилися під новим ударом Росії.

Також ми писали, що більша частина Ковеля залишилася без світла після удару ворога по інфраструктурі.

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