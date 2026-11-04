Летіли понад 300 дронів: скільки цілей знищила ППО під час нічної атаки РФ

Додати як бажане джерело в Google

У ніч на 4 листопада російські війська атакували Україну 310 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість цілей ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.