Летіли понад 300 дронів: скільки цілей знищила ППО під час нічної атаки РФ
У ніч на 4 листопада російські війська атакували Україну 310 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість цілей ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Чим атакувала Росія
Минулої ночі противник застосував 310 ударних БпЛА, зокрема:
- дрони типу Shahed (81 із них - реактивні);
- безпілотники "Гербера";
- дрони-імітатори типу "Пародія".
Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Курська, Шаталового, Міллерового, Приморсько-Ахтарська (РФ), тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона знешкодила 272 ворожі безпілотники.
Також зафіксовано влучання ворожих безпілотників на 19 локаціях. Уламки збитих дронів впали ще у 15 місцях.
Понад 20 ударних безпілотників досі залишаються в повітряному просторі, бойова робота триває.
Раніше РБК-Україна розповідало, що минулої ночі Рівне, Тернопільщина і Дніпро опинилися під новим ударом Росії.
Також ми писали, що більша частина Ковеля залишилася без світла після удару ворога по інфраструктурі.