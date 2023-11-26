В Одесі через перебої зі світлом зупинили районні котельні, в області фіксують ураган

Зупинка котелень

"У зв’язку із складними погодними умовами та, як наслідок, перепадами напруги електроенергії або повного припинення електропостачання вимушені тимчасово призупиняти роботу крупних районних котелень з метою запобігання подальших аварійних ситуацій та збереження сталого функціонування обладнання", - йдеться в повідомленні КП "Теплопостачання міста Одеси".

Як зазначають спеціалісти, після відновлення стабільного електропостачання процес теплопостачання буде одразу перезапущено.

Перебої з водою

В Одесі спостерігаються перебої із водопостачанням через негоду та проблеми з електропостачанням.

"На жаль, через стрибки напруги та відключення електроенергії, насосне обладнання вимикається кожні 10 хвилин та не може працювати стабільно", - йдеться у повідомленні "Інфоксводоканалу".

Ураган на півдні Одеської області

На півдні регіону почався справжній ураган. Зокрема, як пише "Думська", пориви вітру у Вилковому Одеської області досягли рівня 35 метрів на секунду.

Як повідомили синоптики, такий показник було зафіксовано о 16:50 неділі.

"Це 12 балів за шкалою Бофорта - ураган. Середня швидкість вітру в Придунав'ї зараз становить 25 м/с (десять балів, або сильний шторм)", - зазначають вони.

Негода в Одеській області

26 листопада Одеську область накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Зокрема, повідомляють про відключення світла у багатьох населених пунктах, а також повалені дерева. Усього за кілька годин у регіоні сталося майже 50 аварій.

Як уточнюють в Укренерго, негода продовжує вирувати, саме тому знеструмлено значну кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях. Зокрема, до серйозного погіршення погоди готуються у Києві та області. У регіоні вже перевели школи на дистанційне навчання. Дитсадки працюватимуть у звичайному режимі. Детальніше про негоду в Україні - у матеріалі РБК-Україна.