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У Київській області школи перевели на дистанційку через негоду

Неділя 26 листопада 2023 17:51
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У Київській області школи перевели на дистанційку через негоду Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Київській області прийняли рішення перевести школи на дистанційний формат навчання, у понеділок, 27 листопада. Усе через погіршення погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської ОВА в Telegram.

Таке рішення ухвалили на оперативному засіданні комісії ТЕБ та НС.

За прогнозами синоптиків, погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений.

"Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги", - йдеться у повідомленні.

При цьому жителів регіону закликали у разі можливості залишитися вдома.

Негода в Україні

26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці можна прочитати за посиланням.

При цьому завтра по усій території України очікується снігопад. Місцями попереджають про снігові замети, хуртовини й ожеледицю.

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