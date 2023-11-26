Школи в онлайн і без потреби не виїжджати. На Україну насувається снігопад: де і до чого готуватися

Про завтрашню негоду в Україні - в матеріалі РБК-Україна .

Під час підготовки матеріалу використовувалися: пресслужба гідрометеорологічного центру, пресслужба "Укрзалізниці", пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, пресслужба КМДА, Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Помірний сніг (вночі у більшості північних і центральних областей значний, місцями сильний сніг, снігові замети, хуртовини), у південно-східній частині мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь; у західних, вдень і в більшості південних областей невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця", - пише пресслужба гідрометеорологічного центру.

Зазначається, що вітер очікується північно-західний, у східних областях південно-західний, пориви 17-22 м/с, вночі та вранці в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей, 25-30 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від -7 до -4 вночі й від +0 до -3 вдень;

на півночі коливатиметься від -4 до -2 вночі й від -2 до -4 вдень;

на півдні коливатиметься від -5 до +3 вночі й від +0 до +5 вдень;

на сході коливатиметься від -1 до +2 вночі й від -2 до +1 вдень.

Фото: погода на 27 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, вночі значний, у східних районах області сильний сніг, вдень помірний сніг, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, вночі та вранці 25 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області протягом доби від -6 до -1, а в Києві - вночі та вдень від -4 до -2.

"Укрзалізниця" підготувалась до негоди

"Залізничники пропонують на час негоди не ризикувати з автотранспортом і скористатись потягами. Для цього вони додають місця на поїзди", - пише пресслужба УЗ.

Чого очікувати в інших регіонах?

Через активний циклон, як пише Державне агентство відновлення та інфраструктури, крім західних й східних областей, сьогодні й завтра очікують складні погодні умови ІІ рівня небезпечності. Зокрема:

у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади;

в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь;

у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

Покров снігу досягатиме 30 сантиметрів, а місцями й 50. Очікуються також хуртовини, Снігові замети й ожеледиця на дорогах.

Зокрема можливі й сильні пориви вітру, а саме:

у північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с;

в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с;

у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Онлайн навчання

Київ

"Столичним школам рекомендовано працювати у змішаному форматі 27 листопада. Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн. Проте чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці - вирішуватимуть батьки", - пише КМДА й додає, що садочки й надалі працюватимуть.

Одеса та Одеська область

"У зв'язку з різким погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, завтра, 27 листопада 2023 року, всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп", - повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Зокрема він додав, що онлайн запроваджується поки що на один день, втім, у разі погіршення негоди, дистанційне навчання може бути продовжено. Про подальший графік попереджатимуть окремо.