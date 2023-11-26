В Одессе из-за перебоев со светом остановили районные котельные, в области фиксируют ураган

Остановка котельных

"В связи со сложными погодными условиями и, как следствие, перепадами напряжения электроэнергии или полного прекращения электроснабжения вынуждены временно приостанавливать работу крупных районных котельных с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций и сохранения устойчивого функционирования оборудования", - говорится в сообщении КП "Теплоснабжение города Одессы".

Как отмечают специалисты, после возобновления стабильного электроснабжения процесс теплоснабжения будет сразу перезапущен.

Перебои с водой

В Одессе наблюдаются перебои с водоснабжением из-за непогоды и проблем с электроснабжением.

"К сожалению, из-за скачков напряжения и отключения электроэнергии, насосное оборудование выключается каждые 10 минут и не может работать стабильно", - говорится в сообщении "Инфоксводоканала".

Ураган на юге Одесской области

На юге региона разразился настоящий ураган. В частности, как пишет "Думская", порывы ветра в Вилковом Одесской области достигли уровня 35 метров в секунду.

Как сообщили синоптики, такой показатель был зафиксирован в 16:50 воскресенья.

"Это 12 баллов по шкале Бофорта - ураган. Средняя скорость ветра в Придунавье сейчас составляет 25 м/с (десять баллов, или сильный шторм)", - отмечают они.

Непогода в Одесской области

26 ноября Одесскую область накрыла сильная непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В частности, сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленные деревья. Всего за несколько часов в регионе произошло почти 50 аварий.

Как уточняют в Укрэнерго, непогода продолжает бурлить, именно поэтому обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Николаевской областях. В частности, к серьезному ухудшению погоды готовятся в Киеве и области. В регионе уже перевели школы на дистанционное обучение. Детсады будут работать в обычном режиме. Подробнее о непогоде в Украине - в материале РБК-Украина.