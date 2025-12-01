ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

В Одесі через аварію частина міста залишилася без світла: що відомо зараз

Понеділок 01 грудня 2025 14:40
UA EN RU
В Одесі через аварію частина міста залишилася без світла: що відомо зараз Фото: Відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У понеділок, 1 грудня, близько 7:20 в Одесі сталася аварійна ситуація на об’єкті енергетичної компанії, від якого живляться частина Приморського та Пересипського районів. Внаслідок цього частина міста залишилася без електропостачання.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

У компанії зазначили, що аварійні бригади вже працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи обладнання і повернення світла.

За даними Міністерства енергетики України, частина абонентів Одеської області залишається знеструмленою через вихід з ладу обладнання, яке раніше було пошкоджене російськими атаками безпілотників. Енергетики виконують аварійно-відновлювальні роботи безперервно.

Відновлення електропостачання триває. Енергетики закликають українців до розуміння та обіцяють повернути світло одразу після завершення ремонтів.

Відключення світла 1 грудня в Україні

Раніше РБК-Україна писало, що 1 грудня по всій Україні діють розширені графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі.

Без світла залишаються абоненти у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині. Ведуться цілодобові аварійно-відновлювальні роботи.

Протягом всієї доби у регіонах застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості. Кожна область оприлюднила власний графік ГПВ, який оновлюється залежно від ситуації в енергосистемі.

Окремо зазначено, що на Полтавщині частина населених пунктів знеструмлена через негоду.

