ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Одессе из-за аварии часть города осталась без света: что известно сейчас

Понедельник 01 декабря 2025 14:40
UA EN RU
В Одессе из-за аварии часть города осталась без света: что известно сейчас Фото: Отключение света (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В понедельник, 1 декабря, около 7:20 в Одессе произошла аварийная ситуация на объекте энергетической компании, от которого питаются часть Приморского и Пересыпского районов. Вследствие этого часть города осталась без электроснабжения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

В компании отметили, что аварийные бригады уже работают на месте и делают все возможное для скорейшего восстановления работы оборудования и возвращения света.

По данным Министерства энергетики Украины, часть абонентов Одесской области остается обесточенной из-за выхода из строя оборудования, которое ранее было повреждено российскими атаками беспилотников. Энергетики выполняют аварийно-восстановительные работы непрерывно.

Восстановление электроснабжения продолжается. Энергетики призывают украинцев к пониманию и обещают вернуть свет сразу после завершения ремонтов.

Отключения света 1 декабря в Украине

Ранее РБК-Украина писало, что 1 декабря по всей Украине действуют расширенные графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий массированных российских атак по энергетической инфраструктуре.

Без света остаются абоненты в нескольких областях, в частности на Харьковщине, Днепропетровщине, Херсонщине и Одесской области. Ведутся круглосуточные аварийно-восстановительные работы.

В течение всех суток в регионах применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности. Каждая область обнародовала собственный график ГПВ, который обновляется в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Отдельно отмечено, что на Полтавщине часть населенных пунктов обесточена из-за непогоды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Электроэнергия Отключения света
Новости
Россия ударила баллистикой по Днепру: есть погибшие и много пострадавших (фото)
Россия ударила баллистикой по Днепру: есть погибшие и много пострадавших (фото)
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит