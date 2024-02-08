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В Одесі через атаку "Шахедів" пошкоджені багатоповерхівка і навчальний заклад

Фото: стали відомі наслідки повітряної атаки по Одесі 8 лютого вночі (facebook.com / ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі в результаті ворожої атаки із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед" цієї ночі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Чиновник зазначив, що внаслідок повітряної атаки загарбників постраждалих та жертв у місті немає.

"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано", - повідомив він.

На місці працюють всі відповідні служби, додав очільник адміністрації

Він також наголосив, що підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ "результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей".

Нічна атака "Шахедів" по Україні

Нагадаємо, увечері 7 лютого та вночі 8 лютого в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через чергову російську атаку із застосуванням баражуючих боєприпасів. 

Пізніше стало відомо, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили ворожий дрон-камікадзе Shahed.

А вже вночі 8 лютого пролунали кілька вибухів в Одесі, де також тривала робота протиповітряної оборони. Також вибухи були і в Миколаєві.

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ОдесаАтака дронів