В Одесі через атаку "Шахедів" пошкоджені багатоповерхівка і навчальний заклад

В Одесі в результаті ворожої атаки із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед" цієї ночі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.
Чиновник зазначив, що внаслідок повітряної атаки загарбників постраждалих та жертв у місті немає.
"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано", - повідомив він.
На місці працюють всі відповідні служби, додав очільник адміністрації
Він також наголосив, що підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ "результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей".
Нагадаємо, увечері 7 лютого та вночі 8 лютого в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через чергову російську атаку із застосуванням баражуючих боєприпасів.
Пізніше стало відомо, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили ворожий дрон-камікадзе Shahed.
А вже вночі 8 лютого пролунали кілька вибухів в Одесі, де також тривала робота протиповітряної оборони. Також вибухи були і в Миколаєві.
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