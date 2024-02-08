В Одессе из-за атаки "Шахедов" повреждены многоэтажка и учебное заведение

В Одессе в результате вражеской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед" этой ночью зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.
Чиновник отметил, что в результате воздушной атаки захватчиков пострадавших и жертв в городе нет.
"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения - пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован", - сообщил он.
На месте работают все соответствующие службы, добавил глава администрации.
Он также подчеркнул, что подразделения противовоздушной обороны ВСУ "результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей".
Напомним, вечером 7 февраля и ночью 8 февраля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной российской атаки с применением барражирующих боеприпасов.
Позже стало известно, что в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed.
А уже ночью 8 февраля прогремели несколько взрывов в Одессе, где также продолжалась работа противовоздушной обороны. Также взрывы были и в Николаеве.
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