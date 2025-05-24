В Одесі було чути вибухи на тлі дронової атаки

Військові закликали мешканців Одеси бути обережними через рух БПЛА противника у напрямку міста.

Близько 23:10 влада Одеси заявила про загрозу застосування російськими окупантами ударних БПЛА для атаки на місто.

"Київський район, будьте уважні!" - вказувалося в заяві мера Одеси.

А вже о 23:00 він заявив, що в Одесі було чути вибухи.

Зауважимо, що в місцевих Telegram-каналах повідомляли про роботу ППО в місті Одеса через ворожу дронову атаку.

"Одеса та район, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в заяві начальника Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

Додамо, о 23:32 в Одеській області оголосили про відбій повітряної тривоги.

Чергова нічна повітряна атака

Як повідомлялося раніше, ввечері у суботу, 24 травня, був зафіксований запуск з боку російських окупантів дронів-камікадзе у бік України. Ворожі ударні БПЛА заходили у повітряний простір з північного та південного напрямків. Повідомлялося про роботу ППО у Київській та Запорізькій областях.

Даний дроновий удар відбувається після вчорашньої масованої комбінованої атаки, коли російські загарбники загалом випустили по Україні 14 балістичних ракет "та 250 дронів. Сили ППО ЗСУ збили 6 балістичних ракет та знешкодили 245 ворожих БПЛА.

Зазначимо, що основний удар минулої ночі ворог спрямував на Київ. Детальніше про наслідки комбінованого удару вночі 24 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.