В Одессе были слышны взрывы на фоне дроновой атаки

Военные призывали жителей Одессы быть осторожными из-за движения БПЛА противника в направлении города.

Около 23:10 власти Одессы заявили об угрозе применения российскими оккупантами ударных БПЛА для атаки на город.

"Киевский район, будьте внимательны!" - указывалось в заявлении мэра Одессы.

А уже в 23:00 он заявил, что в Одессе были слышны взрывы.

Отметим, что в местных Telegram-каналах сообщали о работе ПВО в городе Одесса из-за вражеской дроновой атаки.

"Одесса и район, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорится в заявлении начальника Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

Добавим, в 23:32 в Одесской области объявили об отбое воздушной тревоги.

Очередная ночная воздушная атака

Как сообщалось ранее, вечером в субботу, 24 мая, был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов дронов-камикадзе в сторону Украины. Вражеские ударные БПЛА заходили в воздушное пространство по северному и южному направлениям. Сообщалось о работе ПВО в Киевской и Запорожской областях.

Данный дроновый удар происходит после вчерашней массированной комбинированной атаки, когда российские захватчики в целом выпустили по Украине 14 баллистических ракет и 250 дронов. Силы ПВО ВСУ сбили 6 баллистических ракет и обезвредили 245 вражеских БПЛА.

Отметим, что основной удар минувшей ночью враг направил на Киев. Детальнее о последствиях комбинированного удара ночью 24 мая - читайте в материале РБК-Украина.