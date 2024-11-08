В Одесі було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів"

Вибухи в районі міста Одеса пролунали близько 23.45..

Перед тим у Повітряних силах заявляли про фіксацію руху групи "Шахедів" у бік Одеси та Затоки. Військові уточнили, що ворог запустив їх для атаки з південного напрямку.

Одеські ЗМІ пишуть, що у місті іде бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони, зокрема щодо збиття ворожих ударних безпілотників.

Оновлено: іде робота ППО

Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, під ворожим повітряним ударом - Одеса та район. Відбувається бойова робота по збиттю "Шахедів".

"Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони", - йдеться в заяві чиновника у Telegram.

Крім того, місцевих жителів просять залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Атака "Шахедів" та обстріл Одеси

Раніше повідомлялося, що 8 листопада ввечері був зафіксований запуск російськими окупантами дронів-камікадзе по Україні для чергової повітряної атаки. Пізніше у Повітряних силах розповіли, що група "Шахедів" прямувала у бік Одеської області.

Нагадаємо, що добою раніше Одеська область також зазнала дронового удару - пізно ввечері 7 листопада в Одеському районі лунали вибухи. Крім того, протягом ночі російські терористи продовжили атакувати безпілотниками як саму Одесу, так і область.

В результаті ворожих обстрілів були пошкоджені приватні житлові будинки, через удар також постраждав ліцей №125. Крім того, вранці 7 жовтня Одеса також постраждала від дронової атаки окупантів.