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Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджена багатоповерхівка, фото

Одеса, Четвер 07 листопада 2024 08:39
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Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджена багатоповерхівка, фото Фото: російські дрони атакували Одесу (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 7 листопада атакувала Одесу ударними дронами. Внаслідок атаки у місті є пошкодження, постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, а також 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без пожежі). Крім того, пошкоджені вікна двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

"Звернень про відселення не надходило, потреби в пункті обігріву немає. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначив Кіпер.

Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали допомогу на місці.

Фото: Одесу атакували російські дрони (t.me/odeskaODA)

Нічна атака дронів

В ніч на 7 листопада війська РФ атакували Україну дронами. Зокрема, у Києві працювала протиповітряна оборона, лунали вибухи.

За даними Київської міської військової адміністрації, у столиці та на підступах до міста знищили понад три десятки російських безпілотників. Дрони заходили на Київ хвилями на різних висотах - як на дуже низьких, так і на значних.

У шести районах Києва впали уламки дронів. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, виникли пожежі. За останніми даними, відомо про двох постраждалих.

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