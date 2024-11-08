В Одессе были слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов"

Взрывы в районе города Одесса раздались около 23.45.

Перед этим в Воздушных силах заявляли о фиксации движения группы "Шахедов" в сторону Одессы и Залива. Военные уточнили, что враг их запустил для атаки с южного направления.

Одесские СМИ пишут, что в городе идет боевая работа сил и средств противовоздушной обороны, в частности по сбитию вражеских ударных беспилотников.

Обновлено: идет работа ПВО

Как рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, под вражеским воздушным ударом - Одесса и район. Ведется боевая работа по сбитию "Шахедов".

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны", - говорится в заявлении чиновника в Telegram.

Кроме того, местные жители просят оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Атака "Шахедов" и обстрел Одессы

Ранее сообщалось, что 8 ноября вечером был зафиксирован запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе по Украине для очередной воздушной атаки. Позже в Воздушных силах рассказали, что группа "Шахедов" направлялась в сторону Одесской области.

Напомним, что сутками ранее Одесская область также подверглась дроновому удару - поздно вечером 7 ноября в Одесском районе раздавались взрывы. Кроме того, в течение ночи российские террористы продолжили атаковать беспилотниками как саму Одессу, так и область.

В результате вражеских обстрелов были повреждены частные жилые дома, из-за удара также пострадал лицей №125. Кроме того, утром 7 октября Одесса также пострадала от атаки дронов оккупантов.