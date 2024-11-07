В Одесі вибухи, місто під атакою "Шахедів"

В Одесі надвечір 7 листопада пролунали вибухи. Військові попередили про можливість атаки дронів.

Зауважимо, що станом на 21:20 повітряна тривога оголошена в багатьох областях України. Карта повітряних тривог наразі виглядає так:

Водночас місцеві зауважили, що в Одесі вже було чутно звуки вибухів.

"Одеса - в укриття! БпЛА у вашому напрямку", - написали в ПС.

Зауважимо, що у ніч на 7 листопада російські сили також здійснили атаку дронів на Україну. Зокрема було випущено 106 ударних ворожих "Шахедів" та невстановлених дронів.

Українські сили протягом ночі відбивали атаку за допомогою зенітних ракетних військ, авіації, підрозділів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони.

Зауважимо, що сили ППО збили 30 дронів лише під час атаки на Київ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.