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В Одесі вибухи, місто під атакою "Шахедів"

Одеса, Четвер 07 листопада 2024 22:50
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В Одесі вибухи, місто під атакою "Шахедів" Фото: в Одесі пролунаи вибухи (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

В Одесі надвечір 7 листопада пролунали вибухи. Військові попередили про можливість атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України та "Суспільне".

"Одеса - в укриття! БпЛА у вашому напрямку", - написали в ПС.

Водночас місцеві зауважили, що в Одесі вже було чутно звуки вибухів.

Зауважимо, що станом на 21:20 повітряна тривога оголошена в багатьох областях України. Карта повітряних тривог наразі виглядає так:

В Одесі вибухи, місто під атакою &quot;Шахедів&quot;

Зауважимо, що у ніч на 7 листопада російські сили також здійснили атаку дронів на Україну. Зокрема було випущено 106 ударних ворожих "Шахедів" та невстановлених дронів.

Українські сили протягом ночі відбивали атаку за допомогою зенітних ракетних військ, авіації, підрозділів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони.

Зауважимо, що сили ППО збили 30 дронів лише під час атаки на Київ.

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