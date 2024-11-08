Росіяни запустили по Україні "Шахеди": в яких регіонах є загроза
Російські окупанти ввечері 8 листопада знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу оголосили вже у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Згідно з даними Повітряних сил, зараз дрони фіксують:
- на півночі Сумської області в південному напрямку;
- група "Шахедів" з Сумської області курсом на Чернігівську.
- група "Шахедів" на півдні Сумської області курсом на Полтавську;
- дрони на півночі Сумської області курсом на Чернігівську.
Карта повітряних тривог станом на 21:54
Обстріл України 8 листопада
У ніч на 8 листопада російські окупанти вдались до чергової масованої атаки дронами. Протиповітряній обороні вдалося знищити 62 ворожих безпілотників та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Зокрема, цієї ночі внаслідок обстрілів відомо про постраждалих й загиблого у Одеському районі.
Також ворог здійснив авіаційні удари по Харкову, внаслідок чого постраждали 25 осіб, серед яких була і дитина.
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