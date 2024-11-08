ua en ru
Пт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни запустили по Україні "Шахеди": в яких регіонах є загроза

Україна, П'ятниця 08 листопада 2024 21:54
UA EN RU
Росіяни запустили по Україні "Шахеди": в яких регіонах є загроза Ілюстративне фото: українські захисники збивають російські дрони (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти ввечері 8 листопада знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу оголосили вже у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Згідно з даними Повітряних сил, зараз дрони фіксують:

  • на півночі Сумської області в південному напрямку;
  • група "Шахедів" з Сумської області курсом на Чернігівську.
  • група "Шахедів" на півдні Сумської області курсом на Полтавську;
  • дрони на півночі Сумської області курсом на Чернігівську.

Карта повітряних тривог станом на 21:54

Росіяни запустили по Україні &quot;Шахеди&quot;: в яких регіонах є загроза

Обстріл України 8 листопада

У ніч на 8 листопада російські окупанти вдались до чергової масованої атаки дронами. Протиповітряній обороні вдалося знищити 62 ворожих безпілотників та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зокрема, цієї ночі внаслідок обстрілів відомо про постраждалих й загиблого у Одеському районі.

Також ворог здійснив авіаційні удари по Харкову, внаслідок чого постраждали 25 осіб, серед яких була і дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дрони Атака дронів
NEWS
Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА
Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії