В Одесі було чути вибух на фоні загрози балістики
Після оголошеної загрози застосування балістики в Одесі було чути вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram одеського мера Геннадія Труханова.
Зазначимо, о 10:50 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. А вже за дві хвилини повідомили про ракету на Одеську область.
"У місті чути вибух!", - написав Труханов у Telegram.
Місцеве видання "Думська" публікує фото із димом у небі.
Фото: дим у небі після вибуху (t.me/OdessaDumskayaNet)
Моніторингові паблики пишуть, що вибух пролунав біля Южного.
Нагадаємо, 4 липня росіяни вдарили балістичною ракетою по портовій інфраструктурі на Одещині. В результаті одна особа загинула, семеро отримали поранення, зруйновано портові споруди та адмінбудівлі.
До цього ще одна балістична атака сталася 30 червня. Повідомлялося про атаку ракетою "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.
Зазначимо, Одеська область регулярно піддається атакам дронів-камікадзе, крилатих та балістичних ракет.
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