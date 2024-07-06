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В Одессе был слышен взрыв на фоне угрозы баллистики

Одеса, Суббота 06 июля 2024 11:02
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В Одессе был слышен взрыв на фоне угрозы баллистики Фото: россияне могли ударить баллистикой по Одесской области (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

После объявленной угрозы применения баллистики в Одессе был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram одесского мэра Геннадия Труханова.

Отметим, в 10:50 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. А уже через две минуты сообщили о ракете на Одесскую область.

"В городе слышен взрыв!", - написал Труханов в Telegram.

Местное издание "Думская" публикует фото с дымом в небе.

В Одессе был слышен взрыв на фоне угрозы баллистики

Фото: дым в небе после взрыва (t.me/OdessaDumskayaNet)

Мониторинговые паблики пишут, что взрыв прогремел возле Южного.

Напомним, 4 июля россияне ударили баллистической ракетой по портовой инфраструктуре в Одесской области. В результате один человек погиб, семеро получили ранения, разрушены портовые сооружения и админздания.

До этого еще одна баллистическая атака произошла 30 июня. Сообщалось об атаке ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

Отметим, Одесская область регулярно подвергается атакам дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет.

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