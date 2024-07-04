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Атака РФ по Одеській області: стало відомо про жертву та сімох поранених

Четвер 04 липня 2024 22:00
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Атака РФ по Одеській області: стало відомо про жертву та сімох поранених Фото: в Одеській області РФ атакувала припортову інфраструктуру (od.gp.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Вдень четверга, 4 липня, Російська Федерація запустила балістичну ракету по Одеській області. В результаті цього одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прокуратуру в Одеській області.

За даними прокуратури, близько 16:40 військові РФ здійснили ракетний удар по цивільній портовій інфраструктурі в Одеській області.

Внаслідок атаки одна людина загинула, семеро мирних мешканців отримали поранення, їх госпіталізовано. Руйнувань зазнали портові споруди та адмінбудівлі.

Огляд триває, на місці події працюють прокурори та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі під час тривоги пролунав вибух. За даними Повітряних сил, було застосовано балістичне озброєння.

Також в ніч на четвер росіяни запустили по Україні 22 безпілотники, Повітряні сили знищили 21 дрон у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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