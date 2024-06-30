Росіяни атакували Одеську область балістикою: стали відомі подробиці

Російські війська атакували Одеську область балістичною ракетою 30 червня. У регіоні повідомляли про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування " Південь ".

Крім того, на світанку окупанти завдали авіаційного удару із застосуванням КАБів по Херсонській області.

Обстріли Одеси та області балістикою

На Одещині лунали вибухи 30 червня. Військові попереджали про загрозу балістики та про ракету у напрямку регіону.

Зазначимо, що окупанти не вперше обстрілюють регіон балістичним озброєнням. Наприклад, 6 квітня окупанти атакували Одеський район ракетою "Іскандер-М".

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