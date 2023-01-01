В Одессе на берег вынесло морскую мину, ее взорвали

В Одессе сегодня, 1 января, волнами выбросило на берег морскую якорную мину. Ее уничтожили взрывотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Одесса, выдыхаем. На побережье была контролировано обезврежена противокорабельная вражеская мина путем подрыва. Спасибо Силам обороны за профессиональную работу. Подробности – позже", - отметил спикер Одесской ОВА.

Ранее мы писали, что к берегу в курортном Коблево Николаевской области прибыло морскую мину. Ее прибило штормом, она взорвалась.

Как сообщалось, в Одесской области пограничники совместно с бойцами ТРО обнаружили морскую мину. Ее вынесло в устье Дуная.

Также военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.

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