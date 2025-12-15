UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Одесі на 60% відновили мережу мобільного зв'язку після масштабних обстрілів

Фото: ремонт вишки мобільного зв'язку (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Зараз в Одесі відновили доступність мережі мобільного зв'язку до 60%. Також для пунктів незламності передали додаткові термінали Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

Урядовець повідомив, що одразу після атак на Одесу та Одеську область інженерні бригади Vodafone, Київстар та lifecell перейшли в режим безперервної роботи.

Він розповів, що в перші години після атаки базові станції тримали зв'язок на акумуляторах. Надалі мережу підтримували генераторами. Для цього сформували додаткові бригади, зокрема з інших регіонів, які заправляють генератори й відновлюють пошкоджене обладнання.

"Станом на зараз в Одесі вже відновили доступність мережі до 60%. Також передали додаткові термінали Starlink, щоб під’єднати до інтернету нові пункти незламності", - зазначив Федоров. 

Міністр подякував інженерам, енергетикам і командам операторів, які відновлюють мережі та звʼязок на Одещині.

Відновлення Одеси після ударів

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко, в Одесі наразі вдалося відновити електропостачання для 180 тисяч споживачів, а роботи із заживлення всіх районів міста тривають цілодобово.

За її словами, теплопостачання в Одесі забезпечене в усіх районах, відбувається поетапний запуск окремих котелень.

Централізоване водопостачання у місті повністю відновлене. За потреби мешканців організовано підвезення питної та технічної води. У районах продовжують працювати пункти незламності та польові кухні.

Атака на південь України

Нагадаємо, в ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала масованого удару по Одесі та Одеській області. Внаслідок обстрілу в регіоні виникли перебої з електропостачанням і водою.

Як працюють магазини, траспорт і банки в Одесі після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

