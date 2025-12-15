В Одесі на 60% відновили мережу мобільного зв'язку після масштабних обстрілів

Зараз в Одесі відновили доступність мережі мобільного зв'язку до 60%. Також для пунктів незламності передали додаткові термінали Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
Урядовець повідомив, що одразу після атак на Одесу та Одеську область інженерні бригади Vodafone, Київстар та lifecell перейшли в режим безперервної роботи.
Він розповів, що в перші години після атаки базові станції тримали зв'язок на акумуляторах. Надалі мережу підтримували генераторами. Для цього сформували додаткові бригади, зокрема з інших регіонів, які заправляють генератори й відновлюють пошкоджене обладнання.
"Станом на зараз в Одесі вже відновили доступність мережі до 60%. Також передали додаткові термінали Starlink, щоб під’єднати до інтернету нові пункти незламності", - зазначив Федоров.
Міністр подякував інженерам, енергетикам і командам операторів, які відновлюють мережі та звʼязок на Одещині.
Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко, в Одесі наразі вдалося відновити електропостачання для 180 тисяч споживачів, а роботи із заживлення всіх районів міста тривають цілодобово.
За її словами, теплопостачання в Одесі забезпечене в усіх районах, відбувається поетапний запуск окремих котелень.
Централізоване водопостачання у місті повністю відновлене. За потреби мешканців організовано підвезення питної та технічної води. У районах продовжують працювати пункти незламності та польові кухні.
Нагадаємо, в ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала масованого удару по Одесі та Одеській області. Внаслідок обстрілу в регіоні виникли перебої з електропостачанням і водою.
