В Одессе на 60% восстановили сеть мобильной связи после масштабных обстрелов

Министр сообщил, что сразу после атак на Одессу и Одесскую область инженерные бригады Vodafone, Киевстар и lifecell перешли в режим непрерывной работы.

Он рассказал, что в первые часы после атаки базовые станции держали связь на аккумуляторах. В дальнейшем сеть поддерживали генераторами. Для этого сформировали дополнительные бригады, в том числе из других регионов, которые заправляют генераторы и восстанавливают поврежденное оборудование.

"По состоянию на сейчас в Одессе уже восстановили доступность сети до 60%. Также передали дополнительные терминалы Starlink, чтобы подключить к интернету новые пункты несокрушимости", - отметил Федоров.

Министр поблагодарил инженеров, энергетиков и команды операторов, которые восстанавливают сети и связь в Одесской области.