В Одессе на 60% восстановили сеть мобильной связи после масштабных обстрелов
Сейчас в Одессе восстановили доступность сети мобильной связи до 60%. Также для пунктов несокрушимости передали дополнительные терминалы Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
Министр сообщил, что сразу после атак на Одессу и Одесскую область инженерные бригады Vodafone, Киевстар и lifecell перешли в режим непрерывной работы.
Он рассказал, что в первые часы после атаки базовые станции держали связь на аккумуляторах. В дальнейшем сеть поддерживали генераторами. Для этого сформировали дополнительные бригады, в том числе из других регионов, которые заправляют генераторы и восстанавливают поврежденное оборудование.
"По состоянию на сейчас в Одессе уже восстановили доступность сети до 60%. Также передали дополнительные терминалы Starlink, чтобы подключить к интернету новые пункты несокрушимости", - отметил Федоров.
Министр поблагодарил инженеров, энергетиков и команды операторов, которые восстанавливают сети и связь в Одесской области.
Восстановление Одессы после ударов
Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко, в Одессе сейчас удалось восстановить электроснабжение для 180 тысяч потребителей, а работы по запитке всех районов города продолжаются круглосуточно.
По ее словам, теплоснабжение в Одессе обеспечено во всех районах, происходит поэтапный запуск отдельных котельных.
Централизованное водоснабжение в городе полностью восстановлено. При необходимости жителей организован подвоз питьевой и технической воды. В районах продолжают работать пункты несокрушимости и полевые кухни.
Атака на юг Украины
Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по Одессе и Одесской области. Вследствие обстрелов в регионе возникли перебои с электроснабжением и водой.
Как работают магазины, траспорт и банки в Одессе после массированных ударов по энергетической инфраструктуре - читайте в материале РБК-Украина.