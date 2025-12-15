ua en ru
В Одессе на 60% восстановили сеть мобильной связи после масштабных обстрелов

Одесса, Понедельник 15 декабря 2025 20:30
В Одессе на 60% восстановили сеть мобильной связи после масштабных обстрелов Фото: ремонт вышки мобильной связи (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Сейчас в Одессе восстановили доступность сети мобильной связи до 60%. Также для пунктов несокрушимости передали дополнительные терминалы Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Министр сообщил, что сразу после атак на Одессу и Одесскую область инженерные бригады Vodafone, Киевстар и lifecell перешли в режим непрерывной работы.

Он рассказал, что в первые часы после атаки базовые станции держали связь на аккумуляторах. В дальнейшем сеть поддерживали генераторами. Для этого сформировали дополнительные бригады, в том числе из других регионов, которые заправляют генераторы и восстанавливают поврежденное оборудование.

"По состоянию на сейчас в Одессе уже восстановили доступность сети до 60%. Также передали дополнительные терминалы Starlink, чтобы подключить к интернету новые пункты несокрушимости", - отметил Федоров.

Министр поблагодарил инженеров, энергетиков и команды операторов, которые восстанавливают сети и связь в Одесской области.

Восстановление Одессы после ударов

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко, в Одессе сейчас удалось восстановить электроснабжение для 180 тысяч потребителей, а работы по запитке всех районов города продолжаются круглосуточно.

По ее словам, теплоснабжение в Одессе обеспечено во всех районах, происходит поэтапный запуск отдельных котельных.

Централизованное водоснабжение в городе полностью восстановлено. При необходимости жителей организован подвоз питьевой и технической воды. В районах продолжают работать пункты несокрушимости и полевые кухни.

Атака на юг Украины

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по Одессе и Одесской области. Вследствие обстрелов в регионе возникли перебои с электроснабжением и водой.

Как работают магазины, траспорт и банки в Одессе после массированных ударов по энергетической инфраструктуре - читайте в материале РБК-Украина.

