Одещину накриють зливи та штормовий вітер: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

В Одеській області найближчими днями очікується різке погіршення погоди. Синоптики прогнозують сильні дощі.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Український гідрометеорологічний центр та ДСНС України в Одеській області.
З 7 по 9 жовтня в регіоні пройдуть значні дощі - місцями сума опадів може сягнути 45-80 мм за три доби. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також рух транспорту.
У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів повідомили, що 7 жовтня:
В Одесі вночі прогнозують значний дощ і вітер до 14 м/с, температура повітря становитиме від +11°С до +17°С. Синоптики прогнозують, що у місті випаде 15-49 мм опадів за короткий період
Рятувальники закликають жителів області бути обережними, уникати перебування надворі без потреби та дотримуватися заходів безпеки під час негоди.
У вівторок, 30 вересня, Одесу накрила потужна злива. За 7 годин випала майже двомісячна норма опадів - 94 мм, що становить 224% місячної норми. Через негоду оголосили червоний рівень небезпеки.
Вулиці перетворилися на річки, рух транспорту зупинився, а дощ не припинявся годинами. Затоплені будинки, пошкоджена інфраструктура, школи переведені на дистанційку.
Наслідки виявилися трагічними - загинули 10 людей, ще кілька десятків отримали травми.
Президент Володимир Зеленський заявив, що після стихії, яка забрала життя людей, в Одесі проведуть масштабні перевірки. До міста приїхав віце-прем’єр з питань відновлення України Олексій Кулеба, щоб підготувати доповідь уряду про причини трагедії. За його словами, за підсумками перевірок можливі кадрові рішення.
3 жовтня міська комісія ТЕБ та НС визначила райони та вулиці, які можуть знову опинитися під водою у разі нових злив. А вже 4 жовтня негода повторилася - частину міста знову підтопило.
Після затоплень в Одесі існує ризик зараження води та продуктів інфекціями й хімічними речовинами. Медики попереджають: у воду можуть потрапити збудники хвороб зі сміттєзвалищ, туалетів і ферм.
Фахівці радять не користуватись криницями, пити лише бутельовану або кип’ячену воду, а намоклі продукти - викидати. Також потрібно дотримуватись правил гігієни й дезінфікувати житло після повені.