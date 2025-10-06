Одещину накриють зливи та штормовий вітер: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

З 7 по 9 жовтня в регіоні пройдуть значні дощі - місцями сума опадів може сягнути 45-80 мм за три доби. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також рух транспорту.

У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів повідомили, що 7 жовтня:

очікується помірний, місцями значний дощ;

вітер північно-східний, 9-14 м/с;

температура повітря: вночі від +8°С до +13°С, вдень від +12°С до +17°С;

на автошляхах області видимість під час дощу знижуватиметься до 1-2 км.

В Одесі вночі прогнозують значний дощ і вітер до 14 м/с, температура повітря становитиме від +11°С до +17°С. Синоптики прогнозують, що у місті випаде 15-49 мм опадів за короткий період

Попередження ДСНС

Рятувальники закликають жителів області бути обережними, уникати перебування надворі без потреби та дотримуватися заходів безпеки під час негоди.