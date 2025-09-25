На Одещині затримали керівництво "оновленої МСЕК": в СБУ розкрили деталі схеми

Деталі схеми

Як пояснили в СБУ, йдеться про затримання керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які торгували фіктивними меддовідками.

"За суми від 3 тис. доларів США вони оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності", - розповіли у відомстві.

Для "штампування" підроблених документів організатор залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора.

Слідством задокументовано, що фігуранти отримали "замовлення" щонайменше від півсотні клієнтів, які хотіли уникнути призову або звільнитися зі служби.

Усі троє були затримані "на гарячому" під час отримання чергового хабаря за фейкові меддовідки. Під час обшуків у них вилучили чорнові записи, особові справи призовників та смартфони із доказами незаконної діяльності.

Що загрожує

Керівництву МСЕК повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: в Одеській області затримали керівника МСЕК та двох співробітників (t.me/SBUkr)