В Одесской области задержали руководство "обновленной МСЭК": в СБУ раскрыли детали схемы

Ликвидирована еще одна схема уклонения от мобилизации в Одесской области и задержаны руководитель МСЭК и два сотрудника. Они занимались подделкой медицинских справок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Как пояснили в СБУ, речь идет о задержании руководителя и двух членов местной экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК), которые торговали фиктивными медсправками.
"За суммы от 3 тыс. долларов США они оформляли для уклонистов безосновательные выводы о якобы наличии тяжелых заболеваний с последующим установлением группы инвалидности", - рассказали в ведомстве.
Для "штамповки" поддельных документов организатор привлек членов экспертной команды - председательствующего врача-кардиолога и медицинского регистратора.
Следствием задокументировано, что фигуранты получили "заказ" по меньшей мере от полусотни клиентов, которые хотели избежать призыва или уволиться со службы.
Все трое были задержаны "на горячем" во время получения очередной взятки за фейковые медсправки. Во время обысков у них изъяли черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.
Руководству МСЭК сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: в Одесской области задержали руководителя МСЭК и двух сотрудников (t.me/SBUkr)
Напомним, после ряда коррупционных скандалов в Украине приняли решение о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).
Еще в конце прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, который вступил в силу с 1 января 2025 года. Отныне вместо старой системы заработали экспертные комиссии по оценке повседневного функционирования человека.
Их будут формировать из практикующих врачей, а расположены они в кластерных и надкластерных больницах.
