ua en ru
Пн, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Міноборони оновило правила ВЛК: більше ніяких черг і паперів - що змінюється

Понеділок 02 червня 2025 15:40
UA EN RU
Міноборони оновило правила ВЛК: більше ніяких черг і паперів - що змінюється Фото: Українські військові під час проходження ВЛК (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні набули чинності нові правила проведення військово-лікарської експертизи (ВЛК), згідно з якими процес прийняття рішень та документообіг має здійснюватися скоріше та простіше.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Відомство внесло зміни до Положення про ВЛК у Збройних силах. Реформа вже набула чинності й покликана прискорити ухвалення рішень, зменшити ризик помилок і спростити документообіг між комісіями, територіальними центрами комплектування (ТЦК) та військовими частинами.

Що змінюється

Електронний документообіг. Якщо рішення ВЛК (наприклад, "придатний до служби") не потребує додаткового затвердження, воно автоматично надсилається до реєстру "Оберіг", без друку для ТЦК.

У паперовому вигляді до ТЦК передаються лише картки обстеження та супровідні документи, а до військової частини - дві копії постанови ВЛК.

Якщо рішення вимагає затвердження (наприклад, "непридатний" або "тимчасово непридатний"), його передають в електронному вигляді через "Кабінет ВЛК", а супровідні паперові документи - до ВЛК вищого рівня вже наступного дня після медогляду (раніше це тривало до 5 днів).

Чіткі строки перевірки документів. Документи мають бути розглянуті ВЛК не пізніше ніж за 5 днів з моменту їх надходження. Якщо перевірку проводить ВЛК обласного/міського ТЦК, документи передаються до штатної ВЛК уже наступного дня після перевірки.

У випадку розгляду штатною ВЛК електронне рішення та протокол автоматично надсилаються до реєстру. Паперові копії засвідчуються та передаються до ТЦК (2 примірники для військовозобов’язаних, 4 - для військовослужбовців).

Отримання рішення ВЛК. Якщо рішення не потребує затвердження, його можна отримати в медзакладі, де проходив огляд, уже в день звернення.

У випадках, коли затвердження потрібне, ТЦК самостійно друкує постанову з реєстру "Оберіг", завіряє її печаткою та видає разом із протоколом. Раніше це було можливим лише після отримання оригіналу протоколу засідання.

Чому це важливо

У Міноборони зазначають, що цифровізація процесів дозволяє зменшити навантаження на медичні комісії та ТЦК, прискорити обіг документів і мінімізувати вплив людського фактора. Новий порядок сприятиме оперативнішому прийняттю рішень щодо придатності до служби.

Нагадаємо, чоловіки 25-60 років зі статусом "обмежено придатний" до служби мають пройти повторний ВЛК до 5 червня 2025 року - старі формулювання скасовані. Направлення можна отримати у ТЦК або через "Резерв+". За ігнорування - штраф до 25,5 тисячі гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВЛК
NEWS
Переговори України та Росії у Стамбулі: всі подробиці другого раунду
Переговори України та Росії у Стамбулі: всі подробиці другого раунду
DAILY
Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар