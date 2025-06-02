Міноборони оновило правила ВЛК: більше ніяких черг і паперів - що змінюється

В Україні набули чинності нові правила проведення військово-лікарської експертизи (ВЛК), згідно з якими процес прийняття рішень та документообіг має здійснюватися скоріше та простіше.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України .

Відомство внесло зміни до Положення про ВЛК у Збройних силах. Реформа вже набула чинності й покликана прискорити ухвалення рішень, зменшити ризик помилок і спростити документообіг між комісіями, територіальними центрами комплектування (ТЦК) та військовими частинами.

Що змінюється

Електронний документообіг. Якщо рішення ВЛК (наприклад, "придатний до служби") не потребує додаткового затвердження, воно автоматично надсилається до реєстру "Оберіг", без друку для ТЦК.

У паперовому вигляді до ТЦК передаються лише картки обстеження та супровідні документи, а до військової частини - дві копії постанови ВЛК.

Якщо рішення вимагає затвердження (наприклад, "непридатний" або "тимчасово непридатний"), його передають в електронному вигляді через "Кабінет ВЛК", а супровідні паперові документи - до ВЛК вищого рівня вже наступного дня після медогляду (раніше це тривало до 5 днів).

Чіткі строки перевірки документів. Документи мають бути розглянуті ВЛК не пізніше ніж за 5 днів з моменту їх надходження. Якщо перевірку проводить ВЛК обласного/міського ТЦК, документи передаються до штатної ВЛК уже наступного дня після перевірки.

У випадку розгляду штатною ВЛК електронне рішення та протокол автоматично надсилаються до реєстру. Паперові копії засвідчуються та передаються до ТЦК (2 примірники для військовозобов’язаних, 4 - для військовослужбовців).

Отримання рішення ВЛК. Якщо рішення не потребує затвердження, його можна отримати в медзакладі, де проходив огляд, уже в день звернення.

У випадках, коли затвердження потрібне, ТЦК самостійно друкує постанову з реєстру "Оберіг", завіряє її печаткою та видає разом із протоколом. Раніше це було можливим лише після отримання оригіналу протоколу засідання.

Чому це важливо

У Міноборони зазначають, що цифровізація процесів дозволяє зменшити навантаження на медичні комісії та ТЦК, прискорити обіг документів і мінімізувати вплив людського фактора. Новий порядок сприятиме оперативнішому прийняттю рішень щодо придатності до служби.