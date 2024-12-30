Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Він почне діяти вже з 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України в Telegram .

Як зазначили в парламенті, закон передбачає, що з 1 січня 2025 року в українських кластерних і надкластерних лікарнях запрацюють експертні комісії, які замінять МСЕК. Такі комісії проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.

"Щоб унеможливити корупцію, комісії будуть вибірково отримувати на розгляд пацієнта, але ні він сам, ні комісія не знатимуть, хто з лікарів розглядатиме питання", - уточнили в Раді.

При цьому встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю, а також медико-соціальна експертиза для дітей залишаються без змін.

До слова, у другому читанні закон ухвалила Верховна Рада 19 грудня цього року.