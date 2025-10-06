На Одещині "Шахеди" влучили в промисловий об'єкт, виникла пожежа

Атаки на Одесу та область

Одеса та область регулярно зазнає атак російських військ із застосуванням ударних дронів і ракет.

Так, вночі 2 жовтня окупанти завдали масованого удару по депо "Укрзалізниці" в Одесі, тоді був поранений машиніст потяга.

Також відомо, що внаслідок російської атаки в Одеській області було знищено цех і склад одного з виноробних підприємств.

На момент удару на заводі перебували близько 50 працівників, однак усіх встигли евакуювати. Постраждалих серед персоналу тоді не було.

Ще раніше внаслідок ворожої атаки на Одещині спалахнула пожежа у п’яти торговельних кіосках.

Унаслідок вибухів було пошкоджено будівлі готелю, відділень "Укрпошти" та "Укртелекому", будинок культури, центр надання адмінпослуг, а також кілька автомобілів.